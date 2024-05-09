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09 Mayıs 2024 Perşembe 06:53:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 06:53:00

4 metrelik ekmek rekoru

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Sivas Zara'nın Şehitler Mahallesi'nde fırın işleten 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek 2015 yılında 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yaptı. Çiçek, kısa süre önce 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti. Çiçek, sosyal medyada yer alan haberlere "neden 4 metre değil" yorumu yapılması üzerine tezgah başına geçip, 4 metre boyunda ekmek pişirdi.


Yapılan yorumlar nedeniyle 4 metrelik ekmek ürettiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti: "Fırın 4 metre. 4,5 veya 5 metre olsa onu da yaparım ama fırınımızın sonu bu. Ekmeğe yaklaşık 45 kilo hamur gitti. 140 tekli ekmek ediyor. Bu ekmeği tam 2 saat 15 dakikada pişirdim. Çok düşük derecede attım, 2 saat 15 dakika bekledi, zaten renginden belli. Ekşi maya kullandığımdan lezzet farkı da var. İlk yaptığım ekmek küçüktü bunlara göre, bir metre 90 santimetreydi ama 3 metre 80 santimetre yaptığım ekmeğe yoğun talep olmuştu. Merak edip alanlar oldu, çok lezzetli olduğunu söylediler."

Etiketler : sivas ekmek rekor
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