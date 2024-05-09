4 metrelik ekmek rekoru





Yapılan yorumlar nedeniyle 4 metrelik ekmek ürettiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti: "Fırın 4 metre. 4,5 veya 5 metre olsa onu da yaparım ama fırınımızın sonu bu. Ekmeğe yaklaşık 45 kilo hamur gitti. 140 tekli ekmek ediyor. Bu ekmeği tam 2 saat 15 dakikada pişirdim. Çok düşük derecede attım, 2 saat 15 dakika bekledi, zaten renginden belli. Ekşi maya kullandığımdan lezzet farkı da var. İlk yaptığım ekmek küçüktü bunlara göre, bir metre 90 santimetreydi ama 3 metre 80 santimetre yaptığım ekmeğe yoğun talep olmuştu. Merak edip alanlar oldu, çok lezzetli olduğunu söylediler."