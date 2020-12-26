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26 Aralık 2020 Cumartesi 21:25:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 21:25:00

THY'nin Türkiye varışlı dış hatta PCR sonucu ibraz etme uygulaması 30 Aralık'ta başlayacak

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THY, yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulamasının 30 Aralık'tan itibaren başlayacağını bildirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuşlarda saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulamasının 2 gün ötelendiği belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı ifade edilerek, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." bilgisi verildi.

Etiketler : Türk Hava Yolları THY PCR testi
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