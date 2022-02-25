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25 Şubat 2022 Cuma 01:07:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 01:08:00

THY 4 ülkeye seferlerini iptal etti

Kaynak: AA

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THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.

Etiketler : thy sosyal medya Ukrayna uçak seferleri
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