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16 Temmuz 2023 Pazar 15:35:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 15:35:00

Terörle mücadele hudutlarda da sürüyor: 16 FETÖ'cü ve 3 PKK'lı terörist yakalandı

Kaynak: Akşam

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Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16'sı FETÖ'cü, 3'ü PKK/PYD/YPG'li terörist olmak üzere 28 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16'sı FETÖ'cü, 3'ü PKK/PYD/YPG'li 28 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulanırken, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB PKK/PYD/YPG
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