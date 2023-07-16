Terörle mücadele hudutlarda da sürüyor: 16 FETÖ'cü ve 3 PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16'sı FETÖ'cü, 3'ü PKK/PYD/YPG'li 28 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulanırken, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.