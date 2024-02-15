Terör propagandasına geçit verilmedi

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 9 kişiyi tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 5 zanlı gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

