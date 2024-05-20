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20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:36:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:36:00

Sahte sigortaya ceza geliyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni platformunu kurdu. Artık SGK, sahte sigorta yapanlar ve sahte işyeri olanlara yaptırımlar uygulayacak.

Eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri girişiminde bulunanları hem parasal hem de cezai yaptırımlar bekliyor.

Sahte sigortalı tespiti halinde; hizmetler, bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler geri alınıyor.

İlgililer hakkında ise Savcılıklardan suç duyurusunda yargı nezdinde cezai yaptırım süreci başlatılıyor.

Sahte işleri ve sahte sigortalı bildirimi yapan işveren ve meslek mensubu hakkında ise işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası iptal ediliyor.

Sahte işyerinden ödenen primler geri ödenmeyerek SGK tarafından el konuluyor ve teşvik ve desteklerden yararlanmışsa gecikme cezası ile birlikte geri alınıyor.

Etiketler : Sosyal Güvenlik kurumu sgk sahte sigorta ceza
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