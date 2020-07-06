MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimi önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2020
Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8XSBWihOx1
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