  • BIST
    117801
  • Dolar
    6,8675
  • Euro
    7,7567
  • Altın
    392,2090
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hasankeyf misafirlerini bekliyor
Lübnan'da işsizlik ve elektrik kesintileri protesto edildi
İstanbul 1990'lı yıllara döndü! Tankerden su almak için sıraya giren Şileliler böyle görüntülendi
Fransız Le Monde'dan çarpıcı yorum: Emperyalizme karşı savaşıyor
"Ağrı Dağı" geçmişte deniz kenarıymış!
Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor
Rusya açıkladı: Tamamını Türkiye'den satın alıyoruz
ABD'de köleliğin kaldırılmasını savunan Frederick Douglass'ın heykeli parçalandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti
"Volkan Bozkır, onlarca yıllık diplomatik deneyimini getiriyor"
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti
Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır
Koruyucu aile seferberliği Türkiye sınırlarını aştı
İYİ Partili Aylin Cesur'un skandal sözlerine AK Parti'den çok sert tepki: Biz dinlerken utandık
15 Temmuz şehitleri sporla anılacak
Eximbank'ta bir ilk! Bakan Pekcan açıkladı
DSÖ Kovid-19 salgınında 'geç adımlar atmak' ve 'çelişkili mesajlar vermekle' suçlanıyor
Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor
Çin'de 4, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Müslümanların toplanması yasaklandı, Hindulara ibadet izni verildi
İzmir'de 42 sığınmacı yakalandı
Korona nedeniyle ertelenen başkanlık seçimlerinin ilk turu yapıldı
ABD'de Mississippi Eyaleti Temsilciler Meclisi Başkanı'nda Kovid-19 tespit edildi
06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:44:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:56:00

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimi önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER