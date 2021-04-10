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10 Nisan 2021 Cumartesi 10:16:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 10:16:00

'Temmuzda nefes alırız, eylüle temiz gireceğiz'

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Vakaların 55 bini geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, Ramazan'da tedbirlere uyum ve aşılama konusunda hassas olunması gerektiğini söyledi. Temmuzun nefes alınabilecek ay olduğuna dikkat çeken uzmanlar, asıl normalleşme için ‘eylül'e dikkat çekti.

Ramazanla birlikte sosyal hayatın zayıflaması vakaların düşmesi için umut verdi. Uzmanlar, "15 gün içinde tablo inişe geçer" dedi, tedbirler ve aşılama için vatandaşlara çağrı yaptı. Prof. Dr. Özgür Enginyurt, havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüsün çoğalması ve yayılmasının azalacağını açıkladı. Temmuzda tüm ülke için nefes alınabilecek ay olduğuna dikkat çeken Enginyurt şöyle konuştu: "Kapanmalar ramazanda yerinde olacaktır. Bununla beraber vatandaşlarımız kurallara uyarsa, aşılarını da olursa bayramı mutlu bir şekilde kutlarız. Aşılama çalışmalarıyla haziran ve temmuzda toplumda antikor düzeyleri istediğimiz düzeye ulaşacak. Havaların ısınmasının rolüyle beraber eylül normalleşmenin başladığı ay olacak."

RAMAZANDA AZALIR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise "Virüsün yayılmasını istemiyorsak kalabalıkta bir araya gelmemeliyiz. Toplu iftar yapılmazsa vakalarda düşüş başlar. Aşıda da hızlı ilerlersek yaza rahat gireriz."

15 NİSAN'DA DÜŞÜŞ BAŞLAR

Doç. Dr. Ümit Savaşçı şu an 3'üncü pikin yaşandığını belirterek şöyle konuştu: "Ramazan geldiği için insanların hareketi biraz azalacak. Bazı ek kısıtlamalarla vakalar, ayın 15'inden sonra düşecektir. Aşılama arttıkça vakaların azalışı da devam edecek."

VAKALAR İSTANBUL'DA 10 KAT ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi. İstanbul'da Mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığına dikkat çeken Koca, şu açıklamayı yaptı: "Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz. Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."

VAKA SAYISI 55 BİN 791

Türkiye'de dün 305 bin 103 test yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

58 İL HAFTA SONU EVDE

Bugün ve yarın sokağa çıkma kısıtlaması, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı çok yüksek riskli 58 ilde uygulanıyor. Bu grupta kısıtlama dün 21.00'de başladı, pazartesi 05.00'te sona erecek. Market, bakkal, manavlar 10.00-17.00 arası açık olacak. Lokanta ve restoranlar 10.00-24.00 arasında paket servis yapabilecek.

Etiketler : koronavirüs pandemi korona aşısı tedbir
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