VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısından dolayı tutuklanmıştı... CHP, PKK sevicisine sahi...
Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li belediye başkanı dahil 5 kişi tutuklandı
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Türkiye'ye geliyor
Netanyahu Refah'a kara saldırısını erteledi
MİT Başkanı İbrahim Kalın İsmail Haniyye ile görüştü
14 Nisan 2024 Pazar 22:15:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 22:15:00

Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li belediye başkanı dahil 5 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Tutuklananlar arasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu öğrenildi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 vatandaşın yaralandığını, kabinlerde mahsur kalanların kurtarıldığını ifade etti.

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapıldığını ve ön rapor hazırlandığını belirtti.

Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Etiketler : teleferik kazası tutuklama adli kontrol
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX