VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısı sonucu incelemeler sürüyor
Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölü sayısı 364'e çıktı
İsrail'de bakanlar arasında "Ulusal Muhafızlık" tartışması
Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da 5 takımla yer alacak
Norveç'te günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle daha fazla kişi tahliye edilebilir
Ukrayna lideri Zelenskiy'in Savunma Bakanı Reznikov'u görevden alacağı iddia edildi
11 Ağustos 2023 Cuma 16:05:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 16:05:00

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: Heykel ve sütun ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ve sütun ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler Camikebir Mahallesi'nde yaşayan F.G'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, sütun, 6 sikke ve tam otomatik metal dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : tekirdağ tekirdağ operaasyon taeihi eser
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX