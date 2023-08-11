Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: Heykel ve sütun ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler Camikebir Mahallesi'nde yaşayan F.G'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, sütun, 6 sikke ve tam otomatik metal dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

