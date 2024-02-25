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25 Şubat 2024 Pazar 20:20:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 20:20:00

TCG ULUÇALİREİS Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenecek

Kaynak: AA

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MSB, 29 yıl boyunca görev yapan TCG ULUÇALİREİS denizaltısının Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileneceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri'nde 1971-2000 yılları arasında 29 yıl görev yapan TCG ULUÇALİREİS denizaltısının Gölcük Tersanesi'nde kapsamlı bakım ve restorasyona tabi tutulduğu belirtildi.

Bu kapsamda TCG ULUÇALİREİS'in Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenmek üzere Çanakkale'ye intikal ettirildiği ve burada Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar ve Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen'in de katıldığı törenle karşılandığı kaydedildi.

S-338 Borda numaralı TCG ULUÇALİREİS'in hizmette bulunduğu süre zarfında 37 Milli ve 9 NATO Tatbikatı'na katıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TCG ULUÇALİREİS 12 cephe ve 7 rotasyon görevi, 160 talim torpido atışı, birçok mayın döküş eğitimi, SAT-Denizaltı müşterek eğitimi, kurtarma gemisi-denizaltı müşterek eğitimi ve 1645 kez dalış gerçekleştirdi. Hizmet dışına ayrılmasına müteakip ilk müze denizaltısı olarak tadil edilen TCG ULUÇALİREİS, kısa bir süre sonra Çanakkale Deniz Müzesi'nde halkımızın ziyaretine açılacak."

Etiketler : TCG ULUÇALİREİS Çanakkale Deniz Müzesi Denizaltı Müzesi
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