VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AKSUNGUR İHA 41 saat havada kaldı... Yerli motorla gövde gösterisi
Londra'da tarihi eser skandalı... Akıbetleri bilinmiyor
Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede sona gelindi
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! 20 yaralı
Fatih Camisi imamının tedavisi normal serviste devam edecek
Epstein dosyalarında öne çıkan şantaj iddiaları... ABD bu skandalla çalkalanıyor
10 Ocak 2024 Çarşamba 10:54:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 10:54:00

TBMM'de Valiler Buluşması... Kurtulmuş açıklamalarda bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiler Buluşması programında konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiler Buluşması programında konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Millet sadece Jandarma'yı bilir dipçiği ile hatırlardı. Artık devletin bütün yöneticileri vatandaşın içerisindedir.

Etiketler : tbmm numan kurtulmuş canlı
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX