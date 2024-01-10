10 Ocak 2024 Çarşamba 10:54:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 10:54:00
TBMM'de Valiler Buluşması... Kurtulmuş açıklamalarda bulundu
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiler Buluşması programında konuştu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiler Buluşması programında konuştu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:
Millet sadece Jandarma'yı bilir dipçiği ile hatırlardı. Artık devletin bütün yöneticileri vatandaşın içerisindedir.
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