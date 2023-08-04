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04 Ağustos 2023 Cuma 16:38:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 16:38:00

TBMM'de milletvekillerinin odalarının belirlenmesi için üçüncü kura çekimi tamamlandı

Kaynak: AA

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TBMM'de milletvekillerinin odalarının belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekimi süreci, bugün gerçekleştirilen üçüncü kura ile tamamlandı.

TBMM'de Halkla İlişkiler Binası'nda milletvekillerine tahsis edilen odaların kullanımı, her yasama döneminin başında kura çekilerek belirleniyor.

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri, siyasi parti grupları ve komisyon başkanlıklarına seçimlerin yapılmasının ardından, yeniden kura çekimi yapılarak, boşalan odalara milletvekillerinin yerleştirilmeleri sağlanıyor.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'de temsil edilen siyasi parti gruplarının sayılarının fazlalığından kaynaklı olarak bu yasama döneminde, Ana Bina'da her dönemkinden daha fazla oda ihtiyacı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığının, milletvekillerinin yasama faaliyetini yürütürken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmeti sağlama konusunda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

"TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZE ODALARI TESLİM EDİLMİŞ OLACAK"

Milletvekillerinin oda ihtiyaçlarının giderilmesi için TBMM'nin ilgili birimlerince yoğun bir çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli unsurları olan milletvekillerimizin oda ihtiyaçlarının giderilmesi için Halkla İlişkiler Binası içinde bulunan mekanlar dönüştürülmek suretiyle odalar hazırlanmaktadır. Milletvekillerimizin odalarının belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekim süreci, bugün gerçekleştirilen üçüncü kura ile tamamlanarak tüm milletvekillerimizin odaları belirlenmiştir. Yeni oluşturulan odalarla ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni yasama dönemi başlangıcından önce tüm milletvekillerimize odaları teslim edilmiş olacaktır."

Etiketler : tbmm kura oda milletvekili
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