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04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:38:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:38:00

TBMM yeni Başkanı'nı seçecek

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TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 5 isim adaylığını açıkladı.

Adaylık başvuru süresi 6 Temmuz Pazartesi saat 24.00'te dolacak seçim için TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışa katılacak diğer isimler oldu.

Öte yandan Şentop, Koç, Katırcıoğlu ve Filiz'in akademik çalışmalara sahip profesörler olması dikkat çekti.

TBMM Başkanı Şentop'un, hukuk alanında "profesör doktor" unvanı bulunuyor.

CHP'li Koç tıp, HDP'li Katırcıoğlu iktisat, İYİ Parti'li Filiz ise makine mühendisliği alanında "profesör doktor" titrine sahip.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

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