18 Nisan 2021 Pazar 23:31:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 23:31:00
TBMM Başkanı Şentop, milli judocu Kayra Sayit'i tebrik etti
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı ve Sayit'in fotoğrafına yer verdiği paylaşımında "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Kayra Sayit'i gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler Kayra." ifadelerini kullandı.
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