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TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Durovic ile görüştü
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04 Mayıs 2023 Perşembe 22:12:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 22:12:00

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Durovic ile görüştü

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ile görüştü.

Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi ve KEİPA 61. Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan Durovic ile toplantıların gerçekleştirildiği otelde yaptığı ikili görüşmede Karadağ'ın Türkiye için her zaman önemli bir dost olduğunu belirtti.

Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut akraba topluluklarının iki ülke arasında köprü olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye'nin, Karadağ'ın AB üyelik sürecini desteklediğini ifade etti. Şentop, "AB'ye katılım sürecinizin yeni dönemde daha da hızlanacağına inanıyoruz." dedi.

Karadağ'ın bir arada yaşama kültürü açısından bölgeye rol model teşkil eden bir ülke olduğunu anlatan Şentop, "Karadağ'la ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da artırmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Karadağ Meclis Başkanı Durovic de Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle üzüntüsünü ifade etti.

Duroviç, bölgedeki barış ve sükunetin yanında olmayı sürdüreceklerini ve örnek teşkil edeceklerini belirterek, "Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğunu da destekliyoruz ve tebrik ediyoruz." dedi.

Etiketler : Şentop Karadağ Duroviç
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