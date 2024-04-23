"Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclis çatısı altında millete hizmetini sürdüren milletvekillerine, bu kutsal görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104'üncü yılı ve öncelikle çocukların sonra hepimizin bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Gazi Meclis'imizin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hem cephede savaşan hem de Birinci Meclis'te milletimizi temsil eden yol arkadaşlarını, bu yüce Meclis'te hizmet etmiş milletvekillerimizi bir kez daha minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli egemenliği en üstün değer addeden Gazi Meclis'in, milletin bir araya gelerek tarihi bir başarıya imza attığı o günlerin en büyük eseri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Meclisimiz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğimizi güvence altına almaya durmaksızın devam edecektir. Darbelere ve hain darbe girişimlerine direnerek demokrasiye bağlılığını göstermiş halkımızın güçlü desteğiyle çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. İnsan onuruna yakışır şartlara sahip, refah ve barış içinde yaşayan bir toplumun fertleri olmayı sürekli hedef haline getiren milletimizin emanetine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Gerek ülkemizin çocuklarının gerek misafir ettiğimiz dünya çocuklarının bayram sevincine şahit olmanın mutluluğuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Dileğimiz tüm dünyada çocukların yüzlerinin gülmesi ve bu gülüşlerin hiç solmamasıdır."