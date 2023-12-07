Suudi Arabistan'da savaş uçağı, eğitim sırasında düştü: Mürettebat hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, eğitim görevi yürüten F15SA tipi bir savaş uçağının düştüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'a ait, F15SA tipi bir savaş uçağının düştüğü ve mürettebatının öldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssünde rutin eğitim görevi yürüten F15SA tipi savaş uçağının düştüğünü belirtti.
Uçağın 2 kişiden oluşan mürettebatının hayatını kaybettiğini aktaran Maliki, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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