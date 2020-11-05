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05 Kasım 2020 Perşembe 16:39:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 16:39:00

Süt fabrikasındaki rezaletle ilgili bakanlık düğmeye bastı

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Konya'da bulunan bir süt fabrikasında çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre, süt fabrikasının faaliyetinin durdurulduğu belirtildi.

Konya'da bulunan bir süt fabrikasında çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi.

Sabah'ta yer alan haberde Konya'da süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

SÜT FABRİKASININ FAALİYETİ DURDURULDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya’daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan 2 kişiye 1700 TL ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13 bin 934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır"

Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği kaydedildi.

Etiketler : süt fabrikası rezalet konya tarım ve orman bakanlığı
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