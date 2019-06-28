28 Haziran 2019 09:47 | Cuma
Son dakika... TSK'dan Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.
AA
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- Son dakika... TSK'dan Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi