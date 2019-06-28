Son dakika... TSK'dan Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

AA