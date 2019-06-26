Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar?

  • Bist 100
    95.151
  • Dolar
    5,7665
  • Euro
    6,5554
  • Altın
    261,3183
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı İstanbul su tüketiminde rekor kırdı
Adrese dayalı liseler 2019 listesi! 2019 lise taban puanları haberimizde! Adrese dayalı liseler 2019 listesi! 2019 lise taban puanları haberimizde!
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den "uluslararası soruşturma" çağrısı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den "uluslararası soruşturma" çağrısı
Rusya'da kritik 'S-400' açıklaması: İlk teslimata yüzde 99 hazırız Rusya'da kritik 'S-400' açıklaması: İlk teslimata yüzde 99 hazırız
Vahşi cinayetin sebebi ortaya çıktı: Ahlaksız ilişkisini yaşayabilmek için aldattığı eşini öldürttü Vahşi cinayetin sebebi ortaya çıktı: Ahlaksız ilişkisini yaşayabilmek için aldattığı eşini öldürttü
Beşiktaş, Tlyer Boyd ile anlaşmaya yakın Beşiktaş, Tlyer Boyd ile anlaşmaya yakın
MKE Ankaragücü'nde kongre kararı alındı MKE Ankaragücü'nde kongre kararı alındı
Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak? Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak?
Son dakika... Hadımköy'de fabrikada yangın çıktı Son dakika... Hadımköy'de fabrikada yangın çıktı
Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın
Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon liraya yaklaştı Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon liraya yaklaştı
Çanakkale'de kahreden olay! Küçük kızı ile birlikte feci şekilde can verdiler... Çanakkale'de kahreden olay! Küçük kızı ile birlikte feci şekilde can verdiler...
10 milyon liralık vurgun yaptı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı 10 milyon liralık vurgun yaptı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı
Lazio, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeye hazırlanıyor Lazio, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeye hazırlanıyor
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi... Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi...
Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar? Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar?
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya uyarı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya uyarı
Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddialarına menajeri yanıt verdi Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddialarına menajeri yanıt verdi
Son dakika... Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le bir araya geldi. Son dakika... Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le bir araya geldi.
Antalya'nın ardından İzmir'de de fayton devri kapandı Antalya'nın ardından İzmir'de de fayton devri kapandı
'Çivisiz cami' yıllara meydan okuyor 'Çivisiz cami' yıllara meydan okuyor
Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 14:50 | Çarşamba

Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar?

Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamda. Emekliler yeni zamlı maaşlarını öğrenmek için Temmuz ayının gelmesini heyecanla bekliyorlar. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni emekli maaşları da belli olacak. Emeklilere ayrıca Kurban Bayramı öncesinde de 1000 liralık ikramiye verilecek. Ayrıca promosyon almamış vatandaşlar için de yine 1000 liraya varan ek gelir sağlanacak. Son dakika emekli zam haberleri ve emekli maaşlarında zam oranları hakkında tüm detayları sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında gelecek olan zamda. Emekliler Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar? sorularının yanıtlarını güncel olarak araştırıyorlar. Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı ve ek ödeme tutarları yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak düşünülüyor. Bu orana göre ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 690 liraya yükselecek.  Emekli zam haberleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar.. 

SON DAKİKA EMEKLİ ZAM HABERLERİ VAR MI?

SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 926 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 192 liraya yükselecek. 

279 TL ZAM OLACAK
Emekli maaşları Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon oranında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.99 zam görünüyor. Buna göre emekli maaşlarında 56,27 lira ile 279,76 lira arasında artış yaşanacak.

6 AYLIK ENFLASYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA 1000 TL İKRAMİYE
Kurban Bayramı'nda da emekli bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleşecek. Emekli bayram ikramiyesi bu zamana kadar 3 kez verildi. Sonuncu ikramiye 31 Mayıs'ta hesaplara yattı. Kurban Bayramı'nın başlangıcından önce emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak. Böylece emekli 1279 TL'ye kadar ekstra ödeme almış olacak.

KESİN RAKAM TEMMUZ'DA NETLEŞECEK
İlk 5 aylık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emeklilere bugün zam yapılsa bu zam oranı yüzde 4,99 olarak belirlenecek. Ancak bu orana 2019 Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenecek. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı da tam olarak netleşmiş olacak.

 

Rusya S-400'lerin teslimatına "yüzde 99" hazır
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ