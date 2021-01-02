'Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Somali’de bir Türk firmasına yönelik menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) January 2, 2021

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'de bir Türk firmasına yönelik menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.