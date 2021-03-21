SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak

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21 Mart 2021 Pazar 18:19:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 18:20:00

SOLOTÜRK, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.

Etiketler : Pakistan Milli Savunma Bakanlığı solotürk hava kuvvetleri gösteri
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