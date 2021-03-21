SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK ile ilgili bir açıklamada bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.