SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK ile ilgili bir açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gösteri ekibi SOLOTÜRK, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK ekibimiz 23 Mart 2021 Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. pic.twitter.com/8kDqebQEn7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021
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