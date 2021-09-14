VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
Müsilaj parçalanmaya devam ediyor
İkinci el binek ve hafif ticaride tercih edilen otolar belli oldu
Kral Şakir'le yaza veda
Binicilik dersi alıyor
Kuruçeşme'de Dalkılıç rüzgarı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza
BM bahçesine 12 bin yıllık miras
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam ediliyor
"Biz buna değeriz"
Buray, Ürgüp'ü yaktı
Alkışlarla protesto ettiler... Çiçekçiler ile İBB'nin arsa tartışması
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı
Hapishaneden firar eden 6 Filistinliden 4'ü müebbet hapse mahkum
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Ağustosta 141 bin 400 konut satıldı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride
PKK'ya finans desteği sağlayan kişiler tutuklandı
Devlet Denetleme Kurulundan 'THK' raporu: 4 şirket 'borca batık'
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti
Olası 'Avrupa Başkanı' seçiminde Merkel'i tercih ediyor
Roma dönemine ait 60 adet mezarlığı bulundu
Zayıflayan bağışıklığın sinyalleri
14 Eylül 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?
14 Eylül 2021 Salı 10:35:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 10:35:00

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu tespit edildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta Şırnak Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak (40) olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti Gabar bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, 'Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

Teröristin 15 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesi'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı üyesi 3 uzman çavuşun şehit olduğu silahlı saldırının eylem talimatını verdiği, 30 Mart 2018'de Siirt Eruh-Ormanardı köyünde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırıya katıldığı, 11 Kasım 2018'de Şırnak Görmeç köyü kırsalında 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, el yapımı patlayıcı ile saldırının talimatını verdiği belirlendi.

Etiketler : içişleri bakanlığı turunbu kategori terörist
11 yıl sonra bir aradalar

11 yıl sonra bir aradalar
Sahneleri özlemişim

Sahneleri özlemişim
Kızım için savaşacağım

Kızım için savaşacağım
Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları

Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları
200 bin TL'lik konser

200 bin TL'lik konser
Güçlü olmanın formülünü verdi

Güçlü olmanın formülünü verdi
Evliliklerinde hassas süreçteler

Evliliklerinde hassas süreçteler
Konya'dan ilk görüntü

Konya'dan ilk görüntü
Mahkeme Navruz'u haklı buldu

Mahkeme Navruz'u haklı buldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER