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13 Nisan 2021 Salı 16:40:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 16:40:00

Sevinçleri kursaklarında kalacak! Bakan Varank: Artık ASELSAN üretiyor

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BBC Türkçe'nin SİHA ile ilgili yalan haberine tepki gösteren Bakan Varank, 'Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBC Türkçe'nin "Kanada, Türkiye'ye İHA üretimi için teknoloji ihracatı iznini iptal etti" başlıklı yalan haberine sert tepki gösterdi.

Bakan Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" ifadeleri kullandı.

Etiketler : mustafa varank siha aselsan bbc türkçe
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