VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2022 şahlanacağımız bir yıl olacak"
Turisti dövüp alıkoyan taksicinin cezası belli oldu
Yiyecek isteme hareketiyle viral oldu!
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yarı yıl tatilini verimli geçirme önerileri
Temassız işlem limiti arttırıldı
Kastamonu'da iş makinesinin üzerine çığ düştü
Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişleri başladı
İYİ Parti'de manşetten CHP isyanı
Alec Baldwin'e 25 milyon dolarlık yeni dava
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Haftalık Burç Yorumları... Boğa kariyer, Terazi aşk peşinde
Karneyi değil süreci değerlendirin
Aşıya rehavet varyantın yayılımını hızlandırıyor
Pandemi antidepresan kullanımını artırdı
Afganistan için yardım kampanyası Resmi Gazete'de
İstanbul'da hava ulaşımına "kar" engeli: 46 uçuş iptal
Emekli ve memura ek zam Resmi Gazete'de
Beyaz Saray: Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmayacağız
Başkan Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Kimse dışarıda kalmasın' çağrısı
Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınırın 'sıfır noktasında'
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
22 Ocak 2022 Cumartesi 08:53:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 08:54:00

Set kazasıyla gündemde olan aktör Alec Baldwin'e 25 milyon dolarlık yeni dava

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de set kazasında silahla filmin görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan aktör Alec Baldwin, sosyal medyada tartıştığı kadın tarafından 25 milyon dolarlık başka bir davanın muhatabı oldu.

"Rust" filminin setinde 21 Ekim 2021'de yaşanan kazayla ilgili soruşturması devam eden Baldwin'e, Afganistan'da hayatını kaybeden Amerikan askeri Rylee McCollum'un kız kardeşi Roice McCollum tarafından 25 milyon dolarlık "karalama ve ihmal davası" açıldı.

ABD medyasında yer alan dava dilekçesine göre, 6 Ocak 2021'de başkent Washington'daki Kongre protestosundan fotoğraf paylaşan Roice'i "isyancı" olmakla itham eden Baldwin, ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada asker yakınına iftira atmakla suçlandı.

Afganistan'da ölen ağabeyinin dul kalan hamile eşi için yardım toplayan Roice'e daha önce 5 bin dolar çek gönderen Baldwin, aynı kadının Kongre baskınının yaşandığı başkentteki protestodan fotoğraf paylaştığını görünce Instagram'dan, "Bu ülkeye hizmetine olan saygımdan dolayı abiniz için yardım gönderdiğimde, sizin 6 Ocak isyancısı olduğunuzu bilmiyordum." mesajı attı.

Roice, mitinge katıldığını ancak protestosunun yasal ve barışçıl olduğunu belirttiği mesajına Baldwin'den ikinci defa, "Sanmıyorum. Faaliyetleriniz, devlet malının hukuka aykırı olarak tahrip edilmesiyle, bir kolluk görevlisinin ölümüyle sonuçlandı." şeklinde cevap aldı.

Dava dosyasında Baldwin'in, "Roice'in kendisine verdiği cevabı Instagram'da 2,4 milyon takipçisiyle paylaşmasının tehdit ve nefret saldırısına yol açacağının bilincinde olduğuna" vurgu yapıldı.

Ayrıca dosyada, Baldwin'in paylaşımından saatler sonra, Rylee McCollum'un diğer kız kardeşi Cheyenne ve dul eşi Jiennah'ın "nefret dolu mesajlar ve hatta ölüm tehditleri" almaya başladığı kaydedildi.

Etiketler : rust filmi set kazası alec baldwin aktör dava
Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!

Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!
Albüm müjdesi

Albüm müjdesi
Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı

Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı
Yüzüklü sevinç göndermesi

Yüzüklü sevinç göndermesi
Annelik heyecanı

Annelik heyecanı
Kızıyla oynamak istiyor

Kızıyla oynamak istiyor
Lal'in akvaryum keyfi

Lal'in akvaryum keyfi
Şevkle ve azimle çalışıyorum

Şevkle ve azimle çalışıyorum
'Diamond Plak'landı

'Diamond Plak'landı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER