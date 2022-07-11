Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor

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11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:33:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:34:00

Selçuk Bayraktar TB2'lerin başarı hikayesini İngiliz basınına anlattı: Kimse Türkiye'nin bunu başaracağına inanmamıştı

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Dünyanın gıpta ile takip ettiği ve modern savaş kurallarını yeniden yazan Bayraktar TB2 SiHA'ları İngiliz basınına manşet oldu. Bayraktar TB2, The Telegraph tarafından üretildiği yerde incelendi ve bir makaleye konu oldu.

Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva "İstanbul'da sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar." diyerek başlıyor yazısına. Sonra da Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkıları anlatıyor ve BAYKAR şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar'la da söyleşi gerçekleştiriyor.

BAYKAR'da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.

Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." diyor.

Selçuk Bayraktar, drone yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini söylüyor.

Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.

TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiğini anlatıyor.

Etiketler : Natalya Vasilyeva TB2 Dağlık Karabağ Bayraktar TB2
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