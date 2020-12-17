"Yaptırım ben ve 3 arkadaşıma yönelik"

SSB Başkanı Demir canlı yayında açıkladı: Yaptırım ben ve 3 arkadaşıma yönelik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaptırımın 4 kişi ve bir kuruma yönelik olduğunu belirten Demir, "Bu kararın NATO nezdinde bir yeri yok" dedi.



Savunma Sanayii Başkan İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bahsi geçen kurum ve kişiler dışında karar kimseyi etkilemiyor. Herhangi bir zafiyet oluşacağını düşünmüyoruz. Başkanlığımızın ithal ettiği şey yok denecek kadar az.

PROJE ÜRETEN BİR KURUMUZ

Herhangi bir zafiyet oluşacağını düşünmüyoruz. Başkanlığımızın ithal ettiği şey yok denecek kadar az. Proje üreten bir kurumuz, doğrudan alım yapmayız. Bizim ana görevimiz savunma sanayiini geliştirmek.

BİR İŞARET FİŞEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Kendi sanayimize güveniyorum. Gidişatımız iyi. İyi bir yürüyüş olabilir ama daha da koşmamız gerekiyor. Savunma sanayimiz için bir işaret fişeği olarak görüyoruz.

Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.

Demir savunma sanayii ürünlerinin tedarik edilmesiyle ilgili, "Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor." dedi.