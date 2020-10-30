  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan işgalci Paşinyan'a bir kez daha ret: Talebi geri çevrildi
Depremin isimsiz kahramanları: AFAD arama kurtarma köpekleri
Bakan Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan İzmir'e gidiyor
Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı
Askeri uzman, işgalci Ermensitan'ın Su-25'lerinin en büyük dezavantajını açıkladı!
Azerbaycan uyardı: Ermenistan fosfor bombası kullanabilir
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında
Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları yağdı
Selçuklu-1 bölgesinde heyecanlandıran gelişme: Yavuz testlere başlayacak
İzmir'de 3 Kur'an Kursunun kapısı vatandaşlara açıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kardeş Türk halkına yardım etmeye hazırız
Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
İzmir'de sevindiren haberler peş peşe geldi!
İşgalci Ermenistan yine Rusya'dan yardım istedi
Bakanlardan İzmir'deki depremle ilgili ortak açıklama
Bakan Koca'dan deprem paylaşımı: Yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında vatandaşlara önemli uyarı
Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse'den güzel haber
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Berkay Şahin 'Demet Akalın' tuzağına düşmedi
30 Ekim 2020 Cuma 15:31:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 17:43:00

Saygı-Bir Ercüment Çözer oyuncuları Miray Daner ve Boran Kuzum'dan aşk dedikodularına açıklama geldi

ABONE OL

'Saygı-Bir Ercüment Çözer' dizisinin oyuncuları Miray Daner ve Boran Kuzum, Zorlu'da alışveriş yaptı.

Boran Kuzum, yıllar sonra yine aynı projede buluştuğu Miray Daner ile ilgili “Yeniden aynı projede yer almak benim için gerçekten çok güzel oldu. Dizimizin çekimlerini de tamamladık. BluTv’de izleyebilirsiniz" diye konuştu. Son dönemlerde adlarının sıkça aşk dedikodularına karışmasına da değinen ikili, "Gerçekten çok iyi bir dostuz, her defasından bunu söylemek zorunda kalıyoruz" dedi.

Etiketler : Saygı-Bir Ercüment Çözer Miray Daner Boran Kuzum aşk dedikoduları
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı

Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER