Saygı-Bir Ercüment Çözer oyuncuları Miray Daner ve Boran Kuzum'dan aşk dedikodularına açıklama geldi

Boran Kuzum, yıllar sonra yine aynı projede buluştuğu Miray Daner ile ilgili “Yeniden aynı projede yer almak benim için gerçekten çok güzel oldu. Dizimizin çekimlerini de tamamladık. BluTv’de izleyebilirsiniz" diye konuştu. Son dönemlerde adlarının sıkça aşk dedikodularına karışmasına da değinen ikili, "Gerçekten çok iyi bir dostuz, her defasından bunu söylemek zorunda kalıyoruz" dedi.