VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 26 gözaltı
Çatışmaların şiddeti arttı: Terör örgütü PKK'ya bir darbe de komşudan!
Dijital Türk lirası sahaya çıkmaya hazırlanıyor
İşte 2 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Son dakika haberleri... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Javelin ve Stinger için gaza basıyorlar
Dengeleri değiştirecek gelişme!
Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim: Bilginin amacı doğrultmak değil doğrulmaktır
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine yeniden bakmak
Antalyasporlu Haji Wright, golleriyle takımının yükselişine önemli katkı sağladı
İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir
Hatay'da hasadına başlanan fiğ, verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü
Çin'de akıllı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 14,1 azaldı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına idare mahkemesi nokta koydu
Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu
Türk deniz havacılar bayramı görev başında karşıladı
Irkçı yapay zeka sorunu büyüyor!
Sevgi Ekspresi, Siirt'te gönüllere dokundu
Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Başkan Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek
02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:27:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:27:00

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 26 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonları düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, 17 farklı çalışmada, 5 bin 12 sentetik ecza hap, 520 gram metamfetamin, 157 gram kubar esrar maddesi, 488 adet dolu makaron ve 237 şişe sahte alkol ele geçirildiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu operasyonlarında 26 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Etiketler : Samsun Uyuşturucu gözaltı
‘Sallama'yla geri döndü

‘Sallama'yla geri döndü
‘Okumanın yaşı yok'u gösterdi

‘Okumanın yaşı yok'u gösterdi
Final kararı

Final kararı
‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda

‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda
Hasta çocukların süper kahramanı

Hasta çocukların süper kahramanı
Single heyecanı

Single heyecanı
Alışveriş tarzı

Alışveriş tarzı
Doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayıyor
23'e mor pasta

23'e mor pasta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER