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08 Mart 2021 Pazartesi 21:47:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 22:08:00

Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 13.215 koronavirüs vakası tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 13.215 koronavirüs vakası tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti

Buna göre, son 24 saatte 139 bin 429 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 767 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 106 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

est sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Koronavirüs Tablosu türkiye vaka
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