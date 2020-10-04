Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Direktörü Kluge'ye teşekkür
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge'ye Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini takdir eden paylaşımından dolayı teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi dolayısıyla yayımladığı mesaj için teşekkür etti.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve Kovid-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
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