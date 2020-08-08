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08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:24:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:24:00

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Kuralsız kazanılan savaş var mı?

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Türkiye koronavirüsle mücadeleyi sürdürüyor. Bakan Koca da sık sık sosyal medya hesabı üzerinden mücadeleye ilişkin uyarılarda bulunup, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son paylaşımında 'Kuralsız kazanılmış savaş var mı?' diye sordu...

Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu.

İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.

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