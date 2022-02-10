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10 Şubat 2022 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 10:36:00

Sağlık Bakanı Koca'dan Bakan Kurum'a geçmiş olsun mesajı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Bakan Koca: Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum'a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım MURAT KURUM'A bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz." dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MURAT KURUM Covid-19 testi pozitif
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