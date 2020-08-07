Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 221 bin 574'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1185 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1028 artarak 221 bin 574'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte, 56 bin 726 test uygulandı. 1185 kişide KOVID-19 tespit edildi. 15 kişi vefat etti, 1028 kişi ise virüsü yendi.

Böylece, son 24 saatte 1028 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu.