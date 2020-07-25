Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 208 bin 477'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Koca; "Son 24 saatte koronavirüsten 16 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 921 oldu. Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 208 bin 477'ye yükseldi. " dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 921 yeni KOVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 1103 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 208 bin 477'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Son 24 saatte 921 yeni KOVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 43 bin 312 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 1103 kişi KOVID-19'u yendi.
Böylece Türkiye'de 4 milyon 532 bin 672 KOVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 225 bin 173'e yükseldi. 5 bin 596 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 208 bin 477'ye yükseldi.
PNÖMONİLİ HASTA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.
Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tc4p7wA4Nr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020
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