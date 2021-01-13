İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

İlk doz Kovid-19 aşıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine bugün yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısa bir basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Aşılamanın dünyada başlamasıyla bu ışığın görüldüğünü kaydeden Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerken, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.