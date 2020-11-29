29 Kasım 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 29 Kasım 2020 koronavirüs tablosu...
Kaynak: AA
Türkiye'nin 29 Kasım 2020 koronavirüs tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin 29 Kasım 2020 koronavirüs tablosu açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 rakamlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun.
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