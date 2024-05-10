VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,3 arttı
Türk Telekom: Engelsiz yaşam için yenilikçi çözümler sunuyoruz
"Tasarruf Paketini pazartesi günü açıklayacağız"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı
10 Mayıs 2024 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 08:45:00

Eş-dost torpili devam ediyor... Başkanlar, Özgür Özel'i dinlemedi!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özel, akraba atamalarına ilişkin, “O konuda tavizimiz yok. Eş-dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı iş değil” dediği halde, belediye başkanları geri adım atmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam katıldığı bir programda belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin konuştu. Özel, "İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız

6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilimizin ağabeyini danışman atadı. İki tarafa da telefon açtım ve hemen vazgeçtiler. Bursa ile konuştuk; net olarak mesajınızı verdik, istifa ettirdiler" diyerek şöyle devam etti:

KİMSE GERİ ADIM ATMADI

"Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı verdik, çözülecek. Buradan bir kez daha söylüyorum, eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. 'Yapmayın kardeşim' diyorum. İstismar edilir. Burada tavrımız net. Bizde öyle bir şey yok. Genel başkanın yapmadığı yerde siz de yapmayacaksınız kardeşim. O konuda tavizimiz yok." Ancak Özel'in açıklamasına rağmen belediye başkanlarının geri adım atmadığı görüldü.

HALA GÖREVDELER

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman, belediyenin resmi sitesine göre hala görevde.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın atadığı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt, belediyenin resmi sitesinde görevde gözüküyor.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak sitedeki şemada yer alıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut, hala Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde.

CHP Genel Başkanı Özel, dün Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.

Etiketler : chp özgür özel torpil atama akraba
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX