CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam katıldığı bir programda belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin konuştu. Özel, "İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız

6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilimizin ağabeyini danışman atadı. İki tarafa da telefon açtım ve hemen vazgeçtiler. Bursa ile konuştuk; net olarak mesajınızı verdik, istifa ettirdiler" diyerek şöyle devam etti:

KİMSE GERİ ADIM ATMADI

"Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı verdik, çözülecek. Buradan bir kez daha söylüyorum, eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. 'Yapmayın kardeşim' diyorum. İstismar edilir. Burada tavrımız net. Bizde öyle bir şey yok. Genel başkanın yapmadığı yerde siz de yapmayacaksınız kardeşim. O konuda tavizimiz yok." Ancak Özel'in açıklamasına rağmen belediye başkanlarının geri adım atmadığı görüldü.

HALA GÖREVDELER

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman, belediyenin resmi sitesine göre hala görevde.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın atadığı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt, belediyenin resmi sitesinde görevde gözüküyor.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak sitedeki şemada yer alıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut, hala Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde.

CHP Genel Başkanı Özel, dün Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.