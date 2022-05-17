VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni rekor peşinde
3 yılda 4. ayrılık
Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki sözleri ortaya çıktı! Kaynak: Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki sözleri ortaya ç...
"İmara açılmayacak"
Türk SİHA'larına büyük övgü
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına Bahçeli'den yanıt!
"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında
ABD'den getirildi: 3 ''Chinook'' daha filoya katıldı
Türkiye'nin son meydan okuması
Libya'dan kritik Türkiye çıkışı
Volodin'den 'yaptırım' uyarısı
Türkiye'den müthiş hamle
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Sağanak yağışlar geri geliyor!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -17 Mayıs
Cildinizi yaza hazırlayan reçete
İltihaplı omurga romatizması her yaşın sorunu
Behçet hastalığı görme kaybı yapabilir
Uzun süre ayakta durmak topuk dikeni nedeni
Hamilelikte ruhsal sorunlar, çocuğa da geçiyor!
HSK'da FETÖ temizliği sürüyor!
ABD duyurdu: Hipersonik silah testi yapıldı!
Başkan Erdoğan, Abu Dabi'ye gidiyor
Pınar Gültekin davası 20 Haziran'a ertelendi
17 Mayıs 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 10:27:00

Sağanak yağışlar geri geliyor!

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, sağanak yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir şekilde azalması beklenirken sağanak yağış özellikle cuma günü ülke geneline yayılması bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye perşembe gününden itibaren Serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Rapora göre bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış özellikle perşembe ve cuma günü ülke geneline yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR AZALACAK

Çarşamba günü Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Perşembe günü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olurken, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İzmir'de 18, Diyarbakır'da 28, Samsun'da 17, İstanbul'da 16 derece civarı olacak.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın'ın doğu ilçeleri, Kütahya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 17°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir, Yozgat ve Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORDU 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Iğdır, Muş, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

Etiketler : sağanak yağmur istanbul
Patron teftişte

Patron teftişte
Kendisi yapımcım olur!

Kendisi yapımcım olur!
Limon adam Ferdi

Limon adam Ferdi
Dizide kadına şiddete hayır!

Dizide kadına şiddete hayır!
Rapçiler bir arada

Rapçiler bir arada
Londra'da oyun izledik

Londra'da oyun izledik
Yazın çalışacak

Yazın çalışacak
Öğrencilerin en iyileri

Öğrencilerin en iyileri
Eşine tam destek

Eşine tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX