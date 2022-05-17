Sağanak yağışlar geri geliyor!

Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye perşembe gününden itibaren Serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Rapora göre bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış özellikle perşembe ve cuma günü ülke geneline yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR AZALACAK

Çarşamba günü Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Perşembe günü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olurken, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İzmir'de 18, Diyarbakır'da 28, Samsun'da 17, İstanbul'da 16 derece civarı olacak.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın'ın doğu ilçeleri, Kütahya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 17°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir, Yozgat ve Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORDU 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Iğdır, Muş, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu