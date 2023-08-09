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09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:27:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:27:00

Saçını boyarken bağırıp fenalaştı! Deniz Demirbayraklı'yı saç boyası mı öldürdü?

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Üniversiteli Deniz Demirbayraklı, evde saçını boyarken bağırıp fenalaştı. Hastaneye kaldırılan üniversiteli Deniz Demirbayraklı kurtarılamadı. Genç kızın sır ölümü araştırılıyor.

Üniversiteli genç kız saçını boyarken fenalaştı. Acı olay İzmir Buca'da yaşandı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Ege Üniversitesi'nde okuyan Deniz Demirbayraklı (20) isimli genç kız, evinde aniden rahatsızlandı.

ÜNİVERSİTELİ DENİZ DEMİRBAYRAKLI KURTARILAMADI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SAÇLARINI BOYARKEN BAĞIRMAYA BAŞLAMIŞ

Deniz Demirbayraklı'nın ölümünün ardından arkadaşından alınan bilgiye göre Demirbayraklı, evde saçlarını boyarken aniden bağırmaya başlayıp fenalaştı. Yapılan inceleme sonrası genç kızın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde acil serviste ölen genç kızın bedeninde ateşli silah veya kesici delici alet yarası gibi bulgulara rastlanılmadı.

Savcının talimatıyla genç kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Muğla Dalaman'da otel işletmecisi anne Sevtap Demirbayraklı sinir krizi geçirirken, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Acılı babanın paylaşımı da yürekleri dağladı...

Etiketler : Muğla Dalaman otel işletmecisi Sevtap Demirbayraklı Deniz Demirbayraklı
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