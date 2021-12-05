VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Drone'lar Türkiye için yükseldi!
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti
25 yıllık hasret sona erdi
"Tehlikeli olaylar yaşanabilir"
İş insanına "kargo" tuzağı! 2,3 milyon euroluk borç senedini görünce yıkıldı
Taliban liderinin maaşı belli oldu! İşte alacağı ücret
Türkiye merkez olacak! BM'den 'İstanbul' kararı
CNN, Chris Cuomo'yu kovdu
Ayasofya'nın bekçisi kayıp!
Putin-Biden restleşmesi!
Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak!
Türkiye düşmanları yine para yağdırdı!
Fransa ve Suudi Arabistan komşuya karşı birleşti!
Putin'in elindeki koz!
Dünyanın en hızlı uçağı yolda
Otomobil satışlarında yeni dönem!
Altay tankı için müjdeli haber!
Erivan'a 'Türkiye' çağrısı: İlişkilere çomak sokuyorlar
Kızları için bir aradalar
Ortak doğum günü kutlaması
Işıltılı Gülşen
Ruhuna sinen ev arıyor
Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk
Eşiyle hasret giderdi
05 Aralık 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 14:15:00

Rusya'dan kriz çıkaracak NATO iddiası!

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Federal Hava Taşımacılığı'ndan yapılan açıklamada (Rosaviatsiya), NATO'ya ait keşif uçağının sivil uçak rotaları üzerinden uçtuğu belirtilerek "Sivil uçaklar için tehlikeli olayların yaşanması risklerini yaratmaktadır." denildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı, NATO'ya ait keşif uçağının sivil uçak rotaları üzerinden uçtuğunu iddia etti.

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO'ya ait CL-600 tipi keşif uçağının, 3 Aralık'ta Karadeniz'in açık sularında 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaparak, sivil uçaklar için belirlenen hava trafik rotası üzerinden uçtuğu belirtildi.

Söz konusu keşif uçağının, uyarılara yanıt vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya'nın sınırlarına yakınlarında yoğunluğunun artması, sivil uçaklar için tehlikeli olayların yaşanması risklerini yaratmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Rus hava yolu şirketi Aeroflot da 3 Aralık'ta Tel Aviv-Moskova seferi yapan "А330-300" tipi yolcu uçağının, uçtuğu yüksekliği değiştirme talimatı aldığını açıkladı. Bunun, başka bir uçağın, aynı rota üzerinden geçiş yapması nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

Etiketler : NATO uçakları Rusya Federal Hava Taşımacılığı sivil uçak rotaları
Düşman çatlattılar

Düşman çatlattılar
Ustadan gönüllere su serpen paylaşım

Ustadan gönüllere su serpen paylaşım
Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek

Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek
Düşman değiliz

Düşman değiliz
‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı

‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı
Dava sürecinde böyle olsun istemezdim

Dava sürecinde böyle olsun istemezdim
Kaşınanı kaşırım

Kaşınanı kaşırım
Üretmeye çalışıyor

Üretmeye çalışıyor
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER