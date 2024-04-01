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Rusya: Moskova'daki terör saldırısı için para ve silah sağlayan 4 şüpheli yakalandı
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01 Nisan 2024 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 15:53:00

Rusya: Moskova'daki terör saldırısı için para ve silah sağlayan 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan'da düzenlenen özel operasyon sonucu Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı için para ve silah sağlayan şüpheli 4 yabancı ülke vatandaşının yakalandığını bildirdi.

Servisten yapılan açıklamada, 31 Mart'ta Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde yapılan operasyon ile Kaspiysk şehrinde terör eylemi hazırlayan 4 yabancı vatandaşın yer aldığı bir hücre evine baskın düzenlendiği ve eylemlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınan militanların, 22 Mart'ta Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda işlenen terör saldırısının faillerine finans ve silah sağlanmasında doğrudan yer aldıkları da tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin Dağıstan'da söz konusu bölgede keşif yaptığı aktarılan açıklamada, bu şahısların hazırladıkları el yapımı patlayıcı ve otomatik silahların ele geçirildiği, şüphelilerin terör saldırısının hemen ardından Rusya'dan ayrılma niyetinde oldukları bilgisi paylaşıldı.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Moskova'daki Basmanniy Bölge Mahkemesi, saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.

Etiketler : rusya moskova terör saldırısı şüpheli
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