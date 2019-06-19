Rezalet büyüyor! Birbirlerini yalanladılar

AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Haliç Kongre Merkezi’nde katıldığı bir programda soruları cevapladı. Yıldırım, kendisinin katıldığı ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya ile rakibi CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde yayından önce görüştüklerinin hatırlatılıp “Siz bir görüşme yaptınız mı? İmamoğlu ile Küçükkaya’nın görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “CHP adayı, rakibim Ekrem Bey’in bütün Türkiye’nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”



TELEFON BEKLEDİM GELMEDİ



Yüz yüze görüşme konusunda İsmail Küçükkaya’dan kendisine bir talep gelmediğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: “Yüz yüze görüşmedim. Telefonda görüştüm. Ancak bana yüzyüze görüştüğü konusunda da bir bilgi vermedi. Telefonda konuştuklarımız ayrı bir mesele. Orada da genel yayında başarılar diledik, o kadar. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra İsmail Bey’i aradım, tebrik ettim. İkinci görüşme de Ekrem İmamoğlu ve benimle görüşmesi gerekecekti. Parti yetkilileri, böyle karar vermişti. Ancak ben o telefonu bekledim ama gelmedi. Bizim arkadaşlarımız dedi ki, ‘Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, sizinle görüşmedi mi?’ Yok dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Onun üzerine aradı ve kendisiyle telefonda görüştük. Olay budur. Ama bunların önemi yok. Önemli olan yayından iki gün önce, perşembe günü, Aynı mekanda, moderatörle rakip adayın, danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda, bir araya gelmiş olmaları ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır.



GÖRÜŞMEYİ NEDEN GİZLEDİN



Burada açıkça bir eşitsizlik vardır. Eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu’na, rakibime buradan sesleniyorum: Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyu ile paylaşmadınız? Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmail Küçükkaya, ‘2-3 dakika bu görüşme sürdü.’ dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyu ile paylaşmasını bekliyorum.”



SORULARI MI VERDi?



Canlı yayının moderatörü İsmail Küçükkaya, CHP adayı İmamoğlu’nun basın toplantısı düzenlediği otele gelerek görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu durum, Küçükkaya’nın adaylara yönelteceği soruları daha önceden İmamoğlu’na verdiği iddiasını güçlendirdi.



DiZ BOYU REZALET



İsmail Küçükkaya, CHP Adayı İmamoğlu ile canlı yayın öncesi yaptığı görüşmesini anlatırken, “The Marmara Oteli’ne gittim. Üç danışmanı var; Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve Murat Ongun. Ekrem İmamoğlu da geldi. Benim İmamoğlu ile görüşmem 2-3 dakika sürdü” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise Küçükkaya’yı “Hayır, 15-20 dakika sürdü. Ben 2-3 dakika konuştum” sözleri ile yalanladı.

(STAR)