Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon programında refakatsiz bir çocuğu 3'üncü kişilere teslim ettiklerini açıklayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Açıklamada "Bir parti görevlisinin kanunlarımıza aykırı olacak şekilde, görev ve yetkisi olmadığı halde deprem nedeniyle refakatsiz kalan çocukları bakanlığımızın bilgisi ve izni olmadan aile yanına yerleştirdiklerini açık bir şekilde ifade etmesine göz yumamayız" denildi.