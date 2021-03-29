Başkan Erdoğan: Aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başlamıştı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Başkan Erdoğan, "Hukuktan ekonomiye uzanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız. Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır. Yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan en geniş uzlaşmayla yürümesi ve ortaya çıkan metnin de 84 milyonu kucaklaması şarttır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum. Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye, sağlam altyapısı, sürekli büyüyen üretim kapasitesi, yetişmiş insan gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik ekonomisi, cesur, girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir."
"AŞILAMA ÇALIŞMALARINDA OLDUKÇA İLERİ SEVİYEDEYİZ"
Başkan Erdoğan, "Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz." dedi.
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