Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı.

Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.

Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı.

Namazın ardından yine caminin imamlarından Bünyamin Topçuoğlu, kılıçla çıktığı minberde hutbe okudu.

Adana

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, bayram namazını kıldı, dua etti.

Bayram dolayısıyla vatandaşlara, su, lokum ve şerbet gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaazı sonrası vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve dua etti.

Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Enverül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazı sonrası yüzlerce vatandaş, bayram namazını kıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, cami çıkışı bayramlaştı.

Edirne

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda bayram namazını kıldı.

Eski Cami ise bayram namazı vaktinden önce gelen ve saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Bayram namazının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden düzenlenen Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla tarihi Rüstempaşa Cami ve diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar evlerden getirdikleri seccadelerle, sosyal mesafe kuralına uyarak saf düzeni aldı. Bazı vatandaşlar namazını cami avlusunda kıldı.

Bursa

Bursa'da vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Ulu Cami başta olmak üzere Dönenler, Takvacılar, Karagöz Ahmet Paşa ve Ali Paşa camilerini doldurdu.

Vali Ali Çelik ve protokol mensupları, Ulu Cami'deki namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bilecik

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Yalova

Sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namaz sonrası bayramlarını kutladı.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde de camiye gelen vatandaşlar, birlikte saf tutttu.

Dışarıya taşan kalabalık, namaz sonrası başta köy büyükleri olmak üzere birbirlerinin bayramını kutladı.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı.

Kentteki tüm camiler bayram namazı için gelen vatandaşlarla doldu.

Tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelen vatandaşlar da, saf tutarak bayram namazını eda etti.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazda salavat getirilmesiyle manevi atmosfer oluştu.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

Karabük

Karabük'te de Ramazan Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelen cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmada, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünel ile Niyazi Güneş ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'da yer aldı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, farklı mimari dokuya sahip camiye akın etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bir birleriyle bayramlaştı.

Sakarya

Sakarya'da da bayram namazı öncesi vatandaşlar Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'ni doldurdu.

Camiye sığmayan vatandaşlar cami bahçesinde de saf tuttu.

Namazın ardından dua eden vatandaşlar bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Kentte her yaştan vatandaş, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ni dolduran cemaat, namazını eda etti. Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere gitti.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.

Gaziantep

Gaziantep'te bayram namazı kılmak için tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar camiyi ve avlusunu doldurdu.

Bayram namazını kılan ve dua eden vatandaşlara, su, lokum ve şerbet gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar Bayram Namazı için daha çok Balıklıgöl'deki camileri tercih etti.

Namaz çıkışı hayırseverler tarafından cemaate lokum ve şeker ikramı yapıldı.

Kilis

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde cami imamı namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmayı tercih etti.

Malatya

Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki camiyi vatandaşlar Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar doldurdu.

Camiye sığmayan bazı vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.

Namaz sonrası mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da da vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Sabahın ilk saatlerinde tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar saf tuttu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Antalya

Antalya'nın fethinin simgesi olarak kabul edilen tarihi Şehzade Korkut Camisi'nde 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında vatandaşlar Ramazan Bayramı namazında ilk kez saf tuttu.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camiye akın etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Muğla

Muğla'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı.

Kentteki tüm camiler. bayram namazı için gelen vatandaşlarla doldu.

Burdur

Burdur'daki tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar bayram namazını eda etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği namazın ardından camide bayramlaşma yapıldı.

Cami bahçesinde de Valilikçe düzenlenen programda vatandaşlara çorba ikram edildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin güçlendiği özel günler olduğunu söyledi.

Konya

Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nında bir araya geldi.

Bayram namazına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar meydanda bayramlaşırken, cemaate bayram şekeri de dağıtıldı.

Aksaray

Aksaray'da, Ulu Cami ve Somuncu Baba Külliyesi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlularında kıldı.

Hassas Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Camisi'nde namazın ardından çocuklar için "Harçlık Treni" oyunu oynandı.

Afyonkarahisar, Karaman

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, İmaret ve Paşa Camisi başta olmak üzere camilerde saf tuttu, Karaman'da Aktekke ve İmaret Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.