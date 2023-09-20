VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den Türkiye'ye 400 milyon euroluk afet yardımı
İran'da zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine karşı yaptırım yasası Meclisten geçti
Scholz, çok kutuplu dünyayı yeterince yansıtmadığı gerekçesiyle BM'de reform yapılmasını istedi
Times Meydanı'ndaki dijital panolarda "Invest in Türkiye" mesajı yayımlandı
Ukraynalı askerler, Harkiv bölgesindeki merkezde savaşın etkisinden kurtulmak için destek alıyor
Emine Erdoğan, New York'ta çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için güç birliği çağrısı yaptı
20 Eylül 2023 Çarşamba 10:29:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 10:29:00

Psikiyatrist dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Tuvalete gidip kendi kendimi ısırdım

Kaynak: Sabah

ABONE OL

FETÖ'cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı. Melek Ç, "Bana Ketamin verip babamın bana tecavüz ettiğine inandırdı. Ben inanmak istemedim direndim. Tuvalete gidip kendi kendimi ısırdım, kollarımı morarttım ama olmadı, direnemedim. Babam kâbuslarıma girmeye başladı." dediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin gündemine oturan FETÖ'cü psikiyatri profesörü Süleyman Salih Zoroğlu'nun çocuklara ve ailelere yaşattığı dehşetin yankıları sürerken, 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı.

İşte genç kızın arkadaşlarına gönderdiği mesajda anlattıkları;

"Salih Zoroğlu bana da Ketamin verdi. Burnumdan fıs fıs ile verdi. Normal burun açıcı sprey kabının içindeydi.

Aylarca beni babamın bana tecavüz ettiğine inandırmaya çalıştı. Benim babam aramdaki bağ aşırı kuvvetli. Ben buna asla inanmadım.

Her gittiğimde kafam iyi olduğunda bana bunu anlattı 2 saat süren seanslarda ben oturup bu adamla kavga ettim. Sen psikopatsın diye kavga ediyordum.

Bana bağımlılık yapan bir ilaç daha yazdı. İlem araştırdı vermek istemediler. Doktora sordu ailem o da aileme bu ilaç şart kızınız intihar eşiğinde dedi.

Ailemde mecburen o ilacı aldı. Çünkü korkmuşlardı. Bu ilaç 2 ay kullanılıp bırakılması lazımmış. Ben onun dediğine göre 4 ay boyunca sabah akşam aldım o ilacı" dedi.

"TUVALETTE KENDİMİ ISIRDIM"

Gerçekten çok zor zamanlar geçirdim diyen Melek Ç.; "Aylarca bana deli gibi davrandı. Babamı aşırı suçlayarak konuştu.

Etiketler : Salih Zoroğlu Ketamin FETÖcü Zoroğlu skandalı korku filmi.
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX