Psikiyatrist dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Tuvalete gidip kendi kendimi ısırdım

Türkiye'nin gündemine oturan FETÖ'cü psikiyatri profesörü Süleyman Salih Zoroğlu'nun çocuklara ve ailelere yaşattığı dehşetin yankıları sürerken, 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı.

İşte genç kızın arkadaşlarına gönderdiği mesajda anlattıkları;

"Salih Zoroğlu bana da Ketamin verdi. Burnumdan fıs fıs ile verdi. Normal burun açıcı sprey kabının içindeydi.

Aylarca beni babamın bana tecavüz ettiğine inandırmaya çalıştı. Benim babam aramdaki bağ aşırı kuvvetli. Ben buna asla inanmadım.

Her gittiğimde kafam iyi olduğunda bana bunu anlattı 2 saat süren seanslarda ben oturup bu adamla kavga ettim. Sen psikopatsın diye kavga ediyordum.

Bana bağımlılık yapan bir ilaç daha yazdı. İlem araştırdı vermek istemediler. Doktora sordu ailem o da aileme bu ilaç şart kızınız intihar eşiğinde dedi.

Ailemde mecburen o ilacı aldı. Çünkü korkmuşlardı. Bu ilaç 2 ay kullanılıp bırakılması lazımmış. Ben onun dediğine göre 4 ay boyunca sabah akşam aldım o ilacı" dedi.

"TUVALETTE KENDİMİ ISIRDIM"

Gerçekten çok zor zamanlar geçirdim diyen Melek Ç.; "Aylarca bana deli gibi davrandı. Babamı aşırı suçlayarak konuştu.