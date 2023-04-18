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18 Nisan 2023 Salı 06:56:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 06:56:00

Polise güzel sürpriz

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Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz yapmak isteyen Elazığ Kızılay gönüllüleri sahte kavga ihbarında bulundu. Dakikalar içinde olay mahalline giden emniyet mensupları iftar sofrasıyla karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz yapmak isteyen Elazığ Kızılay gönüllüleri sahte kavga ihbarında bulundu. Dakikalar içinde olay mahalline giden emniyet mensupları iftar sofrasıyla karşılaştı.

ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ ARADILAR

Elazığ'ın Palu ilçesinde Türk Kızılayı ilçe temsilcisi ve Genç Kızılay gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümünde bir organizasyon yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kızılay gönüllüsü Yasin Meydanoğlu, kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti.

ŞÜKRANLARINI DİLE GETİRDİLER

Ekiplerin gelmesiyle birlikte gönüllüler, alkışlarla polislerin haftasını kutladı. Gördükleri manzara karşısında mutlu oldukları görülen polis ekipleri, daha sonra kendileri için hazırlanan iftar yemeğine geçti. Her daim sahada olan polis ekiplerinin yanında olduklarını belirten Türk Kızılayı Palu Temsilciliği Koordinatörü Bayram Yaman, "Bizleri gece gündüz koruyan ve saha olan polis arkadaşlarımıza bir sürpriz hazırladık" diye konuştu.

Polisler de Kızılay gönüllülerini iftardan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet ederek çay ikramında bulundu.

Etiketler : Türk Polis Teşkilatı Türk Kızılayı Palu Temsilciliği Kızılay Elazığ Kızılay gönüllüleri
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