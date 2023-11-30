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PKK'lı terörist kaçarken enselendi
30 Kasım 2023 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 13:57:00

PKK'lı terörist kaçarken enselendi

Kaynak: AA

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Etiketler : edirne terör örgütü pkk tutuklandı
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