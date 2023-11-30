PKK'lı terörist kaçarken enselendi
Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
- MÜSİAD "Filistin paneli" ve "Sanat Eserleri Müzayedesi" düzenledi
- AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Rezervler 136,5 milyar dolara yükseldi
- PKK'lı terörist kaçarken enselendi
- MİT'ten nokta operasyon: Terörist Mehmet Akin öldürüldü
- Bursa'da sel hayatı olumsuz etkiledi... Sokaklar sular altında